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شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يشاهد فيلم Aladdin فى السينما مع ابنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحد من أهم الأفلام المعروضة عالميا حاليا فيلم "Aladdin"، المأخوذ عن فيلم الرسوم المتحرّكة الكلاسيكى والشهير من ديزنى.
الفيلم حتى هذه اللحظة حقق إيرادات حول العالم وصلت إلى 267 مليون دولار،ويشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin.
شغف المصريين بالفيلم لا يقل عن شغف العالم كله بهذا الحدث، لا سيما أن شخصية علاء الدين، أحد أشهر شخصيات ديزنى، وهى شخصية أسطورية لها الكثير من المعجبين.
النجم آسر ياسين حرص على اصطحاب ابنيه، لمشاهدة الفيلم من داخل احدى دور العرض، حيث نشر صورة مع أبنيه من داخل السينما، وهم يشاهدون الفيلم 3D بالنظارات السوداء.
اسر ياسين على انستجرام
فيلم Aladdin يشارك به النجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie"الجنى".
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