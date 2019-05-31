شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى بعد طرح "اضحكى": أجمل اللحظات لحظة ولادة الأغنية فى الاستوديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم اللبنانى عاصى الحلانى، أغنية جديد بإسم "اضحكى"، من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلانى وسليمان دميان، ومن المقرر إطلاقها عبر التطبيقات الموسيقية قريبا.

ونشر عاصى الحلانى فيديو أثناء تسجيل الأغنية فى الأستوديو، وعلق على الفيديو قائلا " اجمل اللحظات لحظة ولادة الأغنية فى الاستديو".

وكان الحلانى، قد طرح مع حلول شهر رمضان دعاء جديدا من كلمات نزار فرانسيس، ليتلقى بعدها رسائل من قبل محبيه يهنئونه على الدعاء.

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وقد أحيا المطرب عاصى الحلانى حفلا غنائيا فى مدينة شرم الشيخ، شهر أبريل الماضى وقدم عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة.

وطرح الفنان عاصى الحلانى فيديو كليب أغنية "شو بخاف عليكى" الأيام الماضية، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية منذ طرحها.

أغنية "شو بخاف عليكى" من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، وتوزيع سليمان دميان، وطارق مجدلانى، من إخراج عادل سرحان، وتم تصويرها فى المكسيك.