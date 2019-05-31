شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل زلزال 25.. رومانسية خليل كتخة.. "زبدة متلحوسة بالعسل الأبيض " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الحلقة الـ 25 من مسلسل "زلزال"، للنجم محمد رمضان المذاع على قنوات dmc، طوال أيام شهر رمضان ظهر "خليل بيه كتخة" ماجد المصرى فى مشهد رومانسي كوميدى مع سيدة الأعمال "ساندى" سميرة مقرون وهو يغازلها على طريقته أبرزها "أنتى زبدة متلحوسة بالعسل الأبيض".

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.