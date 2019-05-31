شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد كمال الشناوى يستعرض رحلته فى كلبش على مدار 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الشاب عمر الشناوى، بصور رحلته فى مسلسل كلبش منذ 3 سنين، منذ تصوير الحلقات الأولى فى كلبش الجزء الأول، وكتب عمر على الصور قائلا: "رحله الضابط حسام على مدار ٣ سنين".

كما تصدر الفنان عمر الشناوي، قائمة تريند موقع "يوتيوب" بمشهد من الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "كلبش3"، وضم المشهد استشهاد الضابط حسام - "عمر الشناوى" خلال تعامله مع الإرهابى –أسامة عبد الهادى والتى كان يحمل الحزام الناسف، الذي كان سيفجر قاعة اجتماعات بها اجتماع مهم لكبار رجال الأعمال.

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.

Advertisements

ومن المعروف أن عمر الشناوى هو حفيد الفنان الكبير الراحل كمال الشناوى، وكان مسلسل "كلبش 1"، أحد بداياته الفنية التى شهدت وجوده على الساحة الفنية.















