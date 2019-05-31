شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى الحلقة 25.. والد ياسمين صبرى يعتذر لها ويطلب منها السماح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى طلب جمال عبد الناصر سليم - والد داليدا – ياسمين صبرى أن يسامحها عما فعله معها، وقالت له "داليدا" إنها سامحته فى الجزء الخاص بها، لكنها لن تسامحه فى ما فعله فى والدتها صوفيا، ليؤكد لها أنه ندم على كل شىء وترك الخان بلا عودة.

يعرض حكايتى على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.