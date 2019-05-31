شكرا لقرائتكم خبر عن 16 يونيو.. عرض "يوم آخر من الحياة" فى الجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض فيلم الرسوم المتحركة "يوم آخر من الحياة" بمركز التحرير الثقافى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، 16 يونيو المقبل، بقاعة إيوارت، الساعة 7 مساءً، إخراج راؤول دى لا فوينتى، داميان نينو.

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تدور أحداث الفيلم فى مدينة وارسو عام 1975. كابوتشينسكى صحفى لامع ومخضرم فى بداية الأربعينيات من عمره، مثالى وصديق للقضايا والثورات الضائعة. يُقنع رئيسه فى وكالة الأنباء البولندية، بإرساله إلى أنجولا، التى كانت تشهد حرباً أهلية دامية اندلعت ليلة استقلال البلد.

يمضى الصحفى فى رحلة شبه انتحارية إلى وسطها، وهناك يشهد الواقع القذر للحرب فينتابه شعور بالعجز لم يعرفه من قبل. تُغيّره أنجولا إلى الأبد، فقد ذهب إليها كابوتشينسكى مراسلاً وعاد منها كاتباً.