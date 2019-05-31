شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى: فتحى عبد الوهاب يزيد المتعة لفن الأداء.. ولحنان مطاوع استمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم الكبير نبيل الحلفاوى بالنجمين فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وذلك بعد الأداء المبهر الذى قدماه فى مسلسل "لمس أكتاف"، مع النجم ياسر جلال، حيث يعتبر المسلسل من أقوى الأعمال الرمضانية هذا العام .

الحلفاوى كتب عن حنان مطاوع عبر حسابه على تويتر، "كثير من الرضا أتابع عبارات الإشادة بابنتنا الموهوبة حنان مطاوع والتي تتصاعد مع كل عمل تقدمه .. لم أشارك لأن شهادتي مجروحة ولأن الأهم هي شهادتكم والتي لم تقصروا فى الإدلاء بها بصدق وتقدير بالغين .. شكرا لكم .. استمري كما أنت .. لا تتغيرى".



الحلفاوى عن حنان مطاوع

الحلفاوى ومطاوع عملا سويا فى مسلسلى "دهشة"، و"ونوس"، مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، والمخرج شادى الفخرانى.

Advertisements

فيما قال الحلفاوى عن فتحى عبد الوهاب "فتحى منذ رأيته كضيف شرف فى آخر حلقتين من ريا وسكينة .. أدركت أننى أمام واحد ممن يضيفون مزيدا من المتعة لساحة فن الأداء .. وتأكد لدى هذا الإدراك عمليا عندما تشاركنا فى دهشة".



الحلفاوى عن فتحى عبد الوهاب

لمس أكتاف يشارك به إيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.