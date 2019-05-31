شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يشيد بـ "هوجان": إيقاع المسلسل موقعش فى لحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس من المهم أن يجذب المسلسل الجمهور فى حلقاته الأولى فقط، ثم يتراجع الإيقاع بعد ذلك، وهى الظاهرة التى انتشرت بشكل كبير خلال المواسم الرمضانية السابقة، حيث تبدأ أغلب المسلسلات بشكل قوى، يحذب المشاهد، ثم تبدأ فى التراجع نتيجة بطء فى الأحداث.

مسلسل "هوجان" تميز بالإيقاع المستقر على عكس السائد ، حيث حقق نجاحا كبيرا، جعل الجمهور، يعضه فى المراكز الاولى من المشاهدة والنجاح، بفضل الحبكة الدرامية ، وأداء الفنانين، وأيضا تفوق الإخراج.

محمد امام

النجم كريم فهمى، أشاد بالمسلسل وإيقاعه، وكتب عبر حسابه على تويتر "ايقاع مسلسل هوجان موقعش في لحظه و دى ميزه المؤلف المحترم محمد صلاح العزب والمخرج الفاهم استاذه شرين عادل"

Advertisements



كريم فهمى على تويتر

يذكر أن النجم محمد إمام ينتهى من تصوير مشاهده الأخيرة فى المسلسل الذى يذاع على قناة الحياة حصرياً غداً السبت المقبل، حيث يواصل التصوير يوميا بعد الافطار فى شوارع وفيلات مدينة الشيخ زايد

"هوجان" من إنتاج سينرجى، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.