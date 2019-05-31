شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من إيميليا كلارك لمتبرعين منظمتها الخيرية :"أنا محظوظة للغاية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة العالمية إيميليا كلارك، صاحبة شخصية ديينريس تايجريان الشهيرة فى مسلسل Game of thrones، على شكر كل المتبرعين لمنظمتها الخيرية same you، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى.
وقالت كلارك فى مقطع الفيديو الذى حصد ملايين المشاهدات "انا سيدة محظوظة للغاية لأن لديها كل هذا العدد الهائل من المعجبين الذين يتبرعون بسخاء للمنظمة الخيرية التى تهدف إلى جعل العالم أفضل، لقد نجحنا فى جمع 38 ألف جنيه إسترليني لعلاج كل من يعانون من اصابات الدماغ، شكرا لكم، أنتم أبطال أنا الشخص الذى ينبغى أن يثنى ركبتيه لشكركم".
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Ok so ‘speechless’ is a very fluid term.... that I’ve ignored in this rambling video BUT how could I be when there are so many thank you’s to give to YOU AMAZING HUMAN BEANS!!!!! Bloody hell, I am one very lucky lady to have such kind, generous, shining spirited fans who are raising money for my chairty @sameyouorg Elle Elaria and your reddit page where you have raised almost £38,000 has made my day, week, month, year, decade, and I couldn’t think of a more beautiful way to wave goodbye to the mother of dragons than with this step towards making brain injury sufferers feel less alone. YOU ARE MY HEROS. I am the one who should be bending the knee to you. #loveinabundance #sameyoucharity #humanitywins #thisiswhatbraininjurylookslike #❤️
A post shared by @ emilia_clarke onMay 30, 2019 at 6:12am PDT
وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
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