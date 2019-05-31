بالفيديو- فيفي عبده تغادر القاهرة وتستعد لمسرحيتها في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

غادرت الفنانة فيفي عبده القاهرة، متجهة إلى دولة الكويت، استعدادًا لتقديم عرض مسرحي يحمل عنوان "ينانوة جليعة"، في عيد الفطر المبارك.

ونشرت فيفي فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، قبل إقلاع الطائرة، وقالت "في الطيارة رايحة الكويت، عندي مسرحية في العيد، اشوفكم على خير واتواصل معاكم من هناك، كل سنة وانتم طيبين واشوفكم بأحلى صحة، حبشتكانات بقى وسكة وطريق لغاية لما اشوفكم".

جدير بالذكر أن فيفي عبده شاركت في السباق الرمضاني الجاري، بمسلسل "مملكة الغجر" مع الفنانة حورية فرغلي، تاليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد.