محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة وفاء عامر، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديو صوّرته أثناء أدائها مناسك العمرة.
وظهر في الفيديو رجل يحمل والدته على كتفه أثناء الطواف والسعي، ودعت له وفاء "ربنا يجعلك من أهل الجنة يا رب"، وكتبت في تعليقها "حامل أمه في الطواف والسعي ما شاء الله، اللهم أكرمنا واجعل برنا بأهالينا دينًا يرد لنا".
جدير بالذكر أن وفاء عامر شاركت في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، إدوارد، إخراج أحمد سمير فرج.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تشارك جمهورها بفيديو لرجل يحمل والدته في "العمرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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