أظهر مقطع فيديو من مسلسل العاصوف، اجتماعا لأنصار “الصحوة” في الثمانينات وهم يتفقون على طريقة للكذب على الناس واستغلال عاطفتهم. يقول الشيخ لأنصاره إن عليهم أن يقولوا قصص للناس عن الجهاد والمبالغة فيها عن كرامات المجاهدين حتى لو حدثوهم عن أمور لم تحدث فعلا. ورد أحد أنصار الصحوة قائلا “احنا ياشيخ نكذب على الناس؟!”، فأجابه قائلا: “نكذب عليهم في شيء لا يضيرهم وهو دفع المال والتصدق به لهدف أسمى”، فقال أحدهم “صدقت ياشيخ.. ستكون خطبتي الجمعة القادمة عن ذلك”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: “العاصوف” يرصد اعترافات الصحوة بالكذب والتدليس.. وهذا ما دار في اجتماع أنصارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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