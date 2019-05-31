شاهد.. منة فضالي: حرارتي 39 التركيز عليا ليه

كشفت الفنانة منة فضالي، عن ارتفاع درجة حراراتها وتدهور حالتها الصحية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت "فضالي" عبر صفحتها قائلة :"حرارتي ٣٩ بقالها ٣ أيام ومش بتنزل مش فاهمه التركيز عليا أنا ليه بس ارحموني بقي اشمعني أنا :"حرارتي ٣٩ بقالها ٣ أيام ومش بتنزل مش فاهمه التركيز عليا أنا ليه بس ارحموني بقي اشمعني أنامش بركز مع حد". ويذكر أن آخر أعمالها مسلسل "قيد عائلي" ويشاركها البطولة كل من عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، محمد رياض، ميرنا وليد، سيمون، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.

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