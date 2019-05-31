فن ومشاهير

تعرف على تفاصيل حفل أصالة وحسين الجسمي بالسعودية

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تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية بمدينة الدمام، ويشاركها الغناء في الحفل المطرب حسين الجسمي وذلك ثاني أيام عيد الفطر الموافق

5 يونيو.

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل مع الجمهور

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منها :"بنت أكابر، الحقيقة، 60 دقيقة، يوم الرحيل، قد الحروف، لو تعرفوا، يامجنون".

كما سيقدم "الجسمي" باقة متنوعة من أجمل أغانية التي يتفاعل معها جمهوره ومنها :" 6 الصبح، مانسيته، فديتك، أحبك، احترت أعبر.. وغيرها".

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