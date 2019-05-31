تعرف على تفاصيل حفل أصالة وحسين الجسمي بالسعودية

تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية بمدينة الدمام، ويشاركها الغناء في الحفل المطرب حسين الجسمي وذلك ثاني أيام عيد الفطر الموافق

5 يونيو.

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل مع الجمهور

منها :"بنت أكابر، الحقيقة، 60 دقيقة، يوم الرحيل، قد الحروف، لو تعرفوا، يامجنون".

كما سيقدم "الجسمي" باقة متنوعة من أجمل أغانية التي يتفاعل معها جمهوره ومنها :" 6 الصبح، مانسيته، فديتك، أحبك، احترت أعبر.. وغيرها".