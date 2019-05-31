شاهد.. البوستر الدعائي لفيلم "كازبلانكا"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "كازابلانكا" البوستر الدعائي، وذلك تمهيدًا لعرض العمل خلال موسم عيد الفطر المقبل.
ويشار إلى أنه تدور أحداث الفيلم حول الشخصيات الإجرامية والسلبية المتواجدة داخلمنطقة محددة في المجتمع، مع تناولها في إطار أكشن تشويقي، والفيلم تأليف هشام هلال، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج
ويذكر أن "كازابلانكا" بطولة أميرة كرارة، غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، تأليف هشام هلال، إنتاج شركتي سينرجى لتامر مرسي، "تالنت دبليو ام" لـ وليد منصور، إخراج بيتر ميمى.
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