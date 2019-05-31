في 24 ساعة.. برومو "سبع البرمبة" يتجاوز 3 ملايين مشاهدة على فيسبوك

عبر الفنان رامز جلال، عن سعادته بعد تجاوز البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "سبع البرمبة" حاجز الثلاث ملايين مشاهدة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكتب "رامز" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام: "بسم الله
يذكر أن فيلم "سبع البرمبة"، رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد عبدالرحمن، جميلة عوض، بدرية طلبة، تأليف لؤي السيد، و إخراج محمد كريم.
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