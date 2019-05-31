كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فلوكس: شريف عرفة ساعدني على إتقان شخصيتي في "الممر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر النجم أحمد فلوكس عرض فيلمه الجديد "الممر" والمقرر عرضه فى موسم عيد الفطر القادم، والذى يقدم من خلاله شخصية مختلفة، حيث ظهر من كواليس العمل وهو يرتدى ملابس الصاعقة من القوات المسلحة، وعلق على الصورة قائلا: "محمود.. رجل المهام الصعبة".

وأكد فلوكس فى تصريح له أن العمل تدور أحداثه أيام حرب الاستنزاف وهذا الوقت لم يحضره وانه لم يعيش الظروف التي عاشتها الشخصية التى يجسدها ما جعله يتبع تعليمات المخرج الكبير شريف عرفة الذى ساعده كثيرا فى الدخول فى الشخصية بجانب مذاكرت الجيدة للشخصية المكتوبة بشكل رائع، بجانب المخزون الثقافى الذى يملكه كل هذا ساعده فى العمل، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون العمل من أهم الأعمال التى تناقش ظروف الحرب، ويفتخر به أحفاده وأبنائه فى المستقبل.

ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

"الممر" من ﺇﺧﺮاﺝ: شريف عرفة، وﺗﺄﻟﻴﻒ شريف عرفة وأمير طعيمة وبطولة كل من أحمد عز، وهند صبري، و أحمد رزق، وأسماء أبو اليزيد، وإياد نصار، وشريف منير وأحمد صلاح حسنى ومحمد الشرنوبى.