رضيعة تصدم المتابعين بسبب شبهها لـ ديفيد بيكهام

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 02:55 مساءً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور لرضيعة بسبب الشبه بينها وبين لاعب كرة القدم الإنكليزي ​ديفيد بيكهام​ ولاسيما خصلات شعرها الشقراء.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أصيب والداها شارلوت ولويس إيفانز وهما من مدينة باكينغهامشاير بالذهول عند رؤية طفلتهما ديزي بشعر داكن ذي خصلات شقراء بشكل طبيعي، وقالت شارلوت ممازحةً انها ورثت خصلاتها الهايلايت عن خصلات والدها الحمراء.

وأضافت شارلوت، ان ديزي كانت حديث المستشفى حيث كشفت أن إحدى عاملات المستشفى قالت إنها لم تشهد شيئًا مثل هذا الأمر أثناء عملها طوال 44 عامًا.

وقالت:”كانت ديزي مشهورة في المستشفى، كانت العاملات يأتين إلى غرفتنا ويقلن هل هذه هي الطفلة التي يتحدث عنها الجميع؟ كنا ننتظر رؤيتها”.

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