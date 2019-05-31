شاهد فخامة عيد ميلاد نور ابنة الهام الفضالة!

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 02:55 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية الهام الفضالة مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، لحفل عيد ميلاد ابنتها نور التميمي والذي اقامته منذ حوالي اسبوع.
وعلقت الهام الفضالة على الفيديو قائلة: “حفلة بنتي وغبقتي بعدسة فوتوقيت المبدعين اللي صاروا جزء من مناسباتي .. كل الشكر لكم على تصويركم الرائع وعلى تعاملكم الراقي .. يعطيكم العافية على كل شيء جميل مثلكم”.
وقد اشاد الكثير من متابعي الهام الفضالة بإطلالتها وتمنوا الخير لها ولعائلتها غير انها لم تسلم من انتقاد وسخرية البعض والذين وصفوا تسريحتها بالغربية.
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