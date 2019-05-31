هل تشعر بتنميل في اليدين أثناء النوم؟.. ما هي أسبابها وطرق الوقاية منها!

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 02:55 مساءً - كشف أطباء ومختصون عن عدة أسباب لشعور الشخص بتنميل في اليدين أثناء النوم أو ما يعرف بخدر اليدين، لافتين إلى أنها عبارة عن حالة فقدان الإحساس باليدين لفترة بسيطة، أو الشعور بوخز أو حرق فيهما.

وأوضح المختصون أن التنميل يحدث بسبب الضغط على أحد أعصاب الذراع، أو بعض الأمراض المؤثرة على الأعصاب الطرفية، كمرض السكري بنوعيه، ومشاكل النخاع الشوكي والدماغ.

وأشارت دراسات عملية لعدد من الأطباء والمختصين إلى أنه في العادة يحدث التنميل في الليل وتتلاشى آثاره في الصباح، ولكن في حال استمر التنميل في النهار دون أن يقل فهذا دليل على وجود سبب أو خلل ما في الجسم، وبالتالي يكون من الضرورة زيارة طبيب الأعصاب.

وبينت الدراسات أن أبرز أسباب تنميل اليدين أثناء النوم، هو النوم على اليدين مدة طويلة من الزمن، أو نقص فيتامينات (B)، أو العمل لفترات طويلة، كذلك قد يكون بسبب احتباس السوائل أو السكتة الدماغية، أو الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي والتي تؤدي إلى حدوث ضغط على العصب المتوسط المسؤول عن إعطاء الشعور بالأطراف، أو انحباس العصب الزندي.

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ولفتت إلى وجود حالات طبية مرتبطة بتنميل اليدين، كالإدمان على الكحول، أو اعتلال الأعصاب الضاغطة، أو مرض السكري أو التصلب المتعددة، فضلا على الإصابة بأمراض الغدة الدرقية، والتهاب الأوعية الدموية، كذلك يمكن للمرأة أيضا في الشهر الثالث من الحمل الشعور بالخدر في الأطراف.

وحول طريقة علاج تنميل اليدين أو التعامل معه بشكل سريع، فأكد الأطباء ضرورة تناول ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان قبل النوم، أو تناول شاي الزنجبيل لتنشيط الدورة الدموية، والبعد عن الملح والمشروبات الحمضية قبل النوم، وشرب كمية كافية من الماء يوميا، كذلك يمكن عمل حمام ماء بارد مع الثلج ووضع اليد فيها، والتأكد من احتواء النظام الغذائي لفيتامين (B) وأيضا الخضراوات الورقية والموز والبطاطا الحلوة والتونة والأسماك.

وبينت الدراسات أن طرق العلاج تتضمن أيضا القيام بتمارين تقوية لليدين والذراعين والكتفين، وتناول الأدوية المضادة للالتهابات، وتجنب النوم على الذراع.