شاهد: نادين نجيم تردُّ على اتّهامات ضعفها باللّغة العربيّةمتهمينها بالــ“غنج و الـدلع”

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 02:55 مساءً - ردت النّجمة اللّبنانيّة، نادين نسيب نجيم، على اتّهامات وُجّهت إليها، بشأن ضعفها باللّغة العربيّة، وذلك إثر خطأ إملائيّ، ظهر في إحدى تدويناتها، عبر حسابها على موقع التّغريدات “تويتر”.

وبدأت القصّة، بنشر صفحة مهتمّة بالمشاهير، تغريدة نادين، التي أخطأت فيها، وجاء في التّعليق، بأنّه ليس من الضّروريّ أنْ يشاهد الجمهور أخطاءها اللّغويّة، على أنّها “دلع”، مطالبًة إيّاها بالاستعانة بتطبيق مصحّح أخطاء.

وكتبتْ الصّفحة: “خريجة صحافة وتلميذة إعلام وعند الكلام ما حد بيسبقها على صف الحكي بس يا نادين ديعان بحرف الضاض مش ضروري تفرجينا إنك غنوجة ودلوعة بالكلام الكتابة بتعبر عن ثقافة الكاتب مش غنجاتو ودلالو”.

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وتابعتْ: “إذا ما تعرفي تكتبي في بالتلفون شي اسمو تنبئ كتابي بيصحح الأخطاء نزلي بيفيدك”. وجاء ردّ نادين، على هذه التّغريدة، بأنّها ليست خريجة صحافة، ولكنّها خريجة إدارة أعمال، موضّحًة، أنّه من الأولى أنْ يصحّح من كتب الكلام على الصّفحة أخطاءه الإملائيّة، بدلًا من تصيّد أخطاء الآخرين.



وكتبتْ نادين، قائلة: “خريجة إدارة أعمال ولما بدك تتفلسف بليز اكتب أنت صح بالأول وصلح أخطاءك الإملائية أو نزل لـ app بتفيدك عمول معروف مرسي ديعانك”. وردّ عليها مسؤول الصّفحة بالقول: “وين الخطأ الإملائي عندي، دندون بالمحبة أنت كبيرة وبالحب أنت الأسد وكلك جمال ورقة وديعان اللي ما يحبك”. وتصيّدتْ إحدى المتابعات لنادين، خطئًا حيث كتبتْ: “تنبّؤ”، في إشارة إلى الخطأ بكلمة “تنبئ”، التي أخطأ فيها بتعليقه، كما تصيدت نادين، خطأ، وردت على المتابعة أيضًا فكتبت: “صلحيلو الله يخليكي خطء !!!! خطأ”.

يُذكر، أنّ نادين نجيم، تشارك في رمضان الجاري، بمسلسل “خمسة ونص”، وهو دراما مشتركة تتناول أحداثها قصّة حبّ غير مألوفة، بين حبيبين، وصراعات على السّلطة والمال. المسلسل من بطولة بطولة قصي خولي، ومعتصم النهار، ورفيق علي أحمد، وغيرهم.