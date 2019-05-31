شاهدوا هيا الشعيبي تعاتب أخواتها.. حتى التليفون ما يرفعون!

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 02:55 مساءً - عاتبت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي أخواتها بسبب انشغالهم عنها وعدم السؤال عليها حتى بمكالمة هاتفية واحدة، مشيرة إلى أنها ملتمسة لهم العذر بسبب مشاغل الدنيا.

وأضافت، في تصريحات تلفزيونية: “اخواني حتى لو طقوني وحتى لو سو فيني أي شي يتمون إخواني.. لكن الدنيا خدتني وربيت وكبرت وتعتبت وصرفت على إخواني وكل شيء سويته حق اخواني.. والحمدلله البنات تزوجت وأخي سامر صار مخرج واختي نورة بتكمل محاماة والصغيرة مدرسة.

وتابعت: “قاعده أشوف الي أنا ضحيت عشانهم الدنيا خدتهم عن اختهم ساعات يلهون حتى تليفون ما يدقون.. وساعات تاخدهم الدنيا وأنا أعذرهم أهم شي يكونوا في أمان”.

وسبق وأن قالت الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، إنّ هناك بعض الفنانات غير الكويتيات، يشوهنَ صورة البنت الكويتيّة، من خلال طريقة ملابسهنّ، وتصرفاتهنّ غير المسؤولة، موضّحة، أنّ بنات وطنها أولى بأيّ فرصة في المجال الفنيّ، عن غيرهن.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: “أنا لما أشوف مذيعة مو كويتية في التلفزيون الكويتي، أقول مين أولى مذيعة من جنسية أخرى ولا بنت ديرتي؟.. حلالنا مفروض لنا مو لغيرنا، سواء في الإنتاج أو التمثيل أو أي مجال.. خيرنا يروح حق غيرنا.. إحنا أولى بنات الديرة بدل ما نقعد في بيوتنا”.