كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 02:55 مساءً - نشر حساب ميلا وإيلا الهاشم (إبنتا الفنانة نانسي عجرم)، مقطع فيديو لـ “ميلا” من حفل إنتهاء العام الدراسي. وظهرت ميلا في الفيديو وهي ترقص الدبكة مع زملائها على إنغام أغنية “مرحبيتن” للفنانة الراحلة صباح. كما ظهرت نانسي عجرم وهي تجلس بين الأهالي وتصور بواسطة هاتفها ابنتها والسعادة بادية على وجهها.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… نانسي عجرم على المدرجات لحضور حفل لابنتها ميلا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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