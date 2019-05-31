رقص رانفير سينج في أغنية Malhari يفوز بقلوب الجماهير الأمريكية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يثبت سانجاي ليلا بهنسالي المشهور بأعمال السينمائية التي تعد تحف فنية كبيرة، كما هو الحال مع موسيقاه الراقية والملهمة ، مرة أخرى مع أفلام مثل رام ليلا و باجيراو ماستاني وبادمافات أنه عندما يتعلق الأمر بالموسيقى ، فأنه يمتلك حساسية ورؤية لا مثيل لها.

في الوقت الذي تشق فيه فرقة الرقص الهندي V.Beatable طريقها إلى قلب كل أميركي من خلال البرنامج الشهير America’s Got Talent برنامج جوت تالنت في أمريكا، تكتسب اغنية Malhari التي اختاروها للأداء شعبية سريعة في الغرب.

كانت أغنية Malhari من فيلم المخرج والمنتج الكبير سانجاي ليلا بهنسالي “باجيرو ماستاني”، قد تصدرت الألبوم الموسيقي للفيلم، وتربعت على عرش الأكثر مشاهدة على موقع “يوتيوب” العالمي، حتى أن سانجاي ليلا بهنسالي قد حصل على جائزة أفضل مخرج موسيقي في حفل توزيع جوائز الموسيقى Radio Mirchi، كما حصل العمل على أكبر عدد من الجوائز في عام 2016.

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ومع إعادة عرض اغنية Malhari في العروض الحية لبرنامج جوت تالنت في أمريكا، تأخذ الموسيقى الهندية مكانتها المستحقة على الخريطة العالمية.

تألق في “باجيرو مساسانتي” النجم رانفير سينج و الرائعتان ديبيكا بادوكون وبريانكا شوبرا في الأدوار القيادية، وهو من انتاج واخراج سانجاي ليلا بهنسالي.