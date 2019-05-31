تعرف على طقوس منة شلبي في رمضان وأكلاتها المفضلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية منة شلبي عن أهم طقوسها في شهر رمضان الكريم.

منة قالت إن لها بعض الطقوس الهامة في شهر رمضان تحرص عليها طوال الشهر، حيث تفضل الجلوس في المنزل، والاستمتاع مع والدتها بالشهر الكريم.

منة أشارت أيضا إلى أنها تحب زيارة أقاربها، وخاصة اقاربها من والدها، حيث تسافر إليهم لتقضي معهم بضعة أيام.

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أما عن الأكلات التي يمكن تناولها، فقالت الفنانة الشابة أنها لم تعد تأكل كثيرا كما في السابق، ولكنها تحب أن تتناول الشوربة وكذلك تحب الملوخية جدا.

منة تستعد حاليا لمشاركة الفنان أحمد حلمي بطولة فيلم «خيال مآتة»، والذي يتم التحضير له حاليا، ويجدد التعاون بينهما مرة أخرى.

الفيلم من إخراج خالد مرعي، وهو التعاون الثالث لمنة شلبي مع أحمد حلمي، حيث شاركته من قبل بطولة فيلمي «كدة رضا»، وفيلم «آسف على الإزعاج»، وقالت منة إنها انبهرت من أداء حلمي في فيلم «كده رضا»، حيث قدم الشخصيات الثلاثة ببراعة.

منة شلبي تتغيب عن السابق الرمضاني لهذا العام أيضا، حيث كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «واحة الغروب»، مع الفنان خالد النبوي.