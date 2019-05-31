الناقد طارق الشناوي: محمد رمضان نجم ولكن لديه مشكلة إدارة النجومية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان المصري محمد رمضان، نجم ولكنه لديه عدد من المشكلات لابد من حلها.

طارق الشناوي، قال خلال لقائه في برنامج “حروف الجر”، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر إذاعة “نجوم إف إم”، إنه إذا تحدث عن النجومية فإنه من الممكن أن يكون محمد رمضان هو النموذج الصحيح لها.

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وأضاف: «محمد رمضان يمتلك القدرة على الجذب حتى في الهزيمة، بمعنى أن رمضان ليس الأول في إيرادات السينما و من الممكن أن يكون رقم 3 أو 4».

وتابع، “رمضان”، هو الأول في الطلب والأجر وبرغم تراجعه في الإيرادات، إلا أنه يتغلب على ذلك، بسبب النجومية، ورغم أنه ليس مغني ولكنه مؤدي، وحفلاته تكسر الدنيا كما أنه الأول في الإعلان والأغلى لأن له مردود.

واستطرد، إنه يمتلك نجومية ولكن لديه مشكلة فن إدارة النجومية، وأفلام “جواب اعتقال، وأخر ديك في مصر”، والكنز”، كلها أشياء مغايرة للأكشن، واعتقد أن هذا معناه أن يقدم ما يريده ولكنه محتاج ليعرف أنه لابد أن يكون هناك مساحة، مثل الفنان أحمد زكي، والذي قدم “حب في هضبة الهرم”، و “الهروب”، وهذه الأعمال تعيش، رغم عدم تحقيقها نجاح وقتها، ولكن للأسف ليس لديه هذه النقطة.