هنا الزاهد تتحول إلى زومبي في «الواد سيد الشحات»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توالت أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل “الواد سيد الشحات”، والتي شهدت كثيرا من التطورات، حيث وضعت “هنا الزاهد”، عقارا على يدها حولها إلى زومبى.
وتوجه السحاوى لـ “سيد” “أحمد فهمى” و”فخر العرب” “محمد عبد الرحمن” وطالبهما بـ 6 مليون دولار، ولكن قامت ريتاج “هنا الزاهد” بأكل أحد رجاله.
كما ذهبت ريتاج خلال الحلقة إلى أحد الأطباء لعلاجها لكنها أكلته أيضاا وحاولت ريتاج إقناع الخادمة بأكلها لكن سيد هربها.
وسرق فخر العرب عقار الزومبى من سيد أملا فى الحصول على الأموال من إحدى العصابات.
ويشارك في بطولة مسلسل الواد سيد الشحات، أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن ومحمد محمود، والعمل من إخراج أحمد الجندي.
وعلى جانب أخر، عبرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن صدمتها الكبيرة من تعليقات خطيبها الفنان أحمد فهمي، على متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت في تصريحات صحفية: أنا شجعته على الإهتمام بإنستجرام ولكني لم أتوقع منه أن يتعامل مع التعليقات المستفزة أو الغريبة بهذا الشكل، وهو يستغل فترة نومي لكي يتشاجر مع أي شخص يكتب لي تعليق به هجوم عليه أو عليَ وعندما استيقظ افاجأ بما فعله وأحاول حذف كل ما كتبه.
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