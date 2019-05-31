وقف "الكاميرا الخفية" بموريتانيا للتلاعب بمشاعر الجمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار برنامج تلفزيوني حمل اسم "عصابة مريم" جدلا في موريتانيا مؤخرا بسبب محتواه الذي ينتمي إلى نوعية برامج الكاميرا الخفية.

واضطرت قناة "الوطنية" الموريتانية الخاصة إلى إعلان وقف البرنامج بعد إذاعة حلقتين منه إثر الهجوم الشديد الذي لاقاه البرنامج من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت القناة أنها "تعتذر لجمهورها عن بث الحلقتين وأنها أوقفته".

وتقوم فكرة البرنامج على أن مقدمته، التي هي منتجته، مريم بنت أحمديتو، تشكل عصابة مزيفة تهاجم ضيوف البرنامج في منازلهم أو في الشارع وتصحبهم إلى مكان مجهول وفي النهاية تخبرهم بأنهم كانوا ضيوف برنامج ترفيهي.

وعقب إذاعة البرنامج شهدت مواقع التواصل هجوما على فكرة البرنامج، معتبرة أنها قائمة على التلاعب بمشاعر الجمهور وكذلك إشاعة الذعر بين الناس، وهو ما يخالف أجواء شهر رمضان الإيمانية.