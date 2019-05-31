وفاة الموسيقي الأمريكي ليون ريدبون عن 69 عاما

توفي الموسيقي الأمريكي ليون ريدبون المعروف بإحيائه الأساليب الموسيقية ما قبل الحرب العالمية الثانية بلمسته الخاصة، الخميس، عن عمر ناهز 69 عاما، وفقا لبيان نشر على موقعه الإلكتروني.

وجاء في البيان: "نعلن بكل حزن وفاة ليون ريدبون صباح اليوم في 30 أيار/مايو...". ولم يحدد سبب وفاة الموسيقي الذي تقاعد في عام 2015 لأسباب صحية، ولا مكانها.

وأوردت صحيفة "تورونتو ستار" أن ليون واسمه الحقيقي ديكران غوباليان، ولد في قبرص قبل أن يهاجر مع عائلته إلى كندا خلال الستينيات. وكان يعرف عنه خلال جولاته أنه عازف جاز وفولك وبلوز.





Advertisements

وكان ليون يعشق عالم "منسترل شوز" وهو عروض متجولة جالت في جنوب الولايات المتحدة من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 1929 عندما بدأت مرحلة الكساد الكبير، وأراد إحياءه.

وحقق ريدبون الشهرة من خلال ظهوره في برامج تلفزيونية أمريكية مثل "ساترداي نايت لايف" و"تونايت شو" الذي كان يديره جوني كارسون ابتداء من السبعينيات.

وكانت إحدى مقطوعاته الأكثر شهرة بعنوان "بليز دونت تاك أباوت مي وان أم غان". وقد عُرض في عام 2018 وثائقي عن ريدبون يحمل العنوان نفسه.

وأطلق هذا الموسيقي 16 ألبوما كان أولها "أون ذي تراك" في عام 1975 وآخرها "فلايينغ باي" في عام 2014.

وهو قال في مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس: "يحب الناس الاستماع إلى الموسيقى، لا أعرف لماذا. لكن بما أنني لست ديكتاتورا، لن أفرض أسلوبي على الجمهور".