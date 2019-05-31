التونسية سميرة مقرون ضيفة "زلزال"

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""الخليج 365"" من القاهرة: صوّرت الفنانة التونسية سميرة مقرون دورها بشخصية سيدة أعمال كضيفة شرف في أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل "زلزال" الذي يُعرَض في السباق الرمضاني الذي شارف على نهايته. وهو اللقاء الفني الأول بينها وبين محمد رمضان بطل العمل الذي تأخر تصويره حتى الأيام الأخيرة من شهر الصوم عند المسلمين، بسبب الارتباطات المتعددة للممثلين فيه.
الجدير بالذكر ان مؤلف العمل عبد الرحيم كمال تبرّأ من سيناريو المسلسل بشكلٍ كامل مؤكداً على ان مخرجه أجرى تعديلات دون الرجوع إليه.
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