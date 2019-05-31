شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تتجه للكويت من أجل المشاركة فى عمل مسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النجمة فيفى عبده إلى دولة الكويت، وذلك من أجل المشاركة فى أحد العروض المسرحية هناك، والتى ستبدأ مع أول أيام عيد الفطر المقبل.

ونشرت فيفى عبده فيديو أثناء تواجدها بالطائرة التى ستنقلها إلى الكويت، وقالت "يا مساء الفل والياسمين .. وحشتونى .. كل سنة وانتوا طيبين .. ويعيد عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات .. أنا حبيت أقولكم أنى أنى فى الطائرة طالعة ع الكويت علشان عندى مسرحية فى العيد ان شاء الله .. أشوفكو على خير بإذنك يارب .. وهتواصل معاكوا من هناك .. ويارب دايما أشوفكوا فى أفضل صحة وحال".

نشاط النجمة فيفى عبده أصبح مكثفا، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، حيث دائما ما تتواصل مع جمهورها بالتعليقات، والفيديوهات اللايف، ومقاطع الرقص التى تنشرها بي الحين والآخر، والتفاعل الكبير بينها وبين رواد الموقع.