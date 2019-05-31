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فيفى عبده تتجه للكويت من أجل المشاركة فى عمل مسرحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النجمة فيفى عبده إلى دولة الكويت، وذلك من أجل المشاركة فى أحد العروض المسرحية هناك، والتى ستبدأ مع أول أيام عيد الفطر المقبل.

ونشرت فيفى عبده فيديو أثناء تواجدها بالطائرة التى ستنقلها إلى الكويت، وقالت "يا مساء الفل والياسمين .. وحشتونى .. كل سنة وانتوا طيبين .. ويعيد عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات .. أنا حبيت أقولكم أنى أنى فى الطائرة طالعة ع الكويت علشان عندى مسرحية فى العيد ان شاء الله .. أشوفكو على خير بإذنك يارب .. وهتواصل معاكوا من هناك .. ويارب دايما أشوفكوا فى أفضل صحة وحال".

نشاط النجمة فيفى عبده أصبح مكثفا، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، حيث دائما ما تتواصل مع جمهورها بالتعليقات، والفيديوهات اللايف، ومقاطع الرقص التى تنشرها بي الحين والآخر، والتفاعل الكبير بينها وبين رواد الموقع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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