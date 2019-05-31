شكرا لقرائتكم خبر عن البرنسيسة بيسة الحلقة 25.. أمير المصرى يمنع بيسة من الذهاب للمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى الأزمات التى تتسبب بها بيسة فى فيلا شويكار - بوسى - و"كاظم" - أمير المصرى - فى الحلقة 25 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين، حيث إنها مازالت تتعامل بطريقة غير لائقة وتظهر على السفرة تأكل بيدها، وتكسر كوب ماء من الكريستال قيم بالنسبة لشويكار وتعرض عليها تعويضهم بكوب آخر من جهاز زواجها.

يحضر المحامى "خليفة" سامى مغاورى إلى منزل شويكار للحديث حول طريقة التخلص من بيسة والسيطرة على المدرسة، ويطلب خليفة من كاظم معاملة بيسة معاملة سيئة حتى تطلب منه الطلاق، ويكون ذلك فى مقابل التنازل عن المدرسة، ويبدأ بمنعها من الذهاب إلى العمل وعندما تصل شويكار إلى المدرسة تطرد "مأمون" - محمد أنور - و"مرعى" - حجاج عبد العظيم - و"سماح" - إيمان السيد - بعدما وجدتهم ينامون فى المدرسة.

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يطلب مأمون من بيسة تأجيل الإنجاب سنوات للتدرب على التربية أولاً، وسط غضب من بيسة، ويحضر لمقابلتها مرعى وسماح لتشتكى من طردهما من المدرسة لكنها تخبرهما بأنها تسمع كلام زوجها كاظم لأنها لا تريد مخالفة أوامره بعد منعها من الذهاب إلى المدرسة، وتقبل بيسة بطلب مرعى وسماح فى الإقامة معها فى الفيلا بعدما طردتهما سكسكة من المنزل أيضاً.

يقابل المتر خليفة شويكار فى أحد الكافيهات ويعرض عليها الزواج بتقديمه لها خاتم هدية، لكنها ترفض وتطلب منه تأجيل هذه الخطوة، ولا تنكر وجوده جانبها فرق معها طوال الفترة الماضية وأنها موافقة من ناحية المبدأ لكن الوقت غير مناسب إلى أن يوافق كاظم.

مسلسل البرنسيسة بيسة يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.