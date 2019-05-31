شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يستعين بـ "هوجان" فى "طلقة حظ" ومحمد إمام يعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان النجم مصطفى خاطر بشخصية "هوجان" للنجم محمد إمام في أحدث مسلسله الرمضاني "طلقة حظ"، فى مشهد كوميدى، حيث كان المشهد عبارة بأن ايتن عامر التي تجسد دور "سلوى" و تقف خلف باب الغرفة وفجأة فتح خاطر الباب وعلق قائلاً: " فى اية ياسلوى هو هوجان اللى فتح الباب".

ونشر محمد إمام هذا المقطع عبر موقع تويتر ووجه كلمة لخاطر قائلاً: "ايه يا خاطر لذاذتك دي".

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مسلسل "هوجان" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

اما مسلسل "طلقة حظ"، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON و DMCوCBC .