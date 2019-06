شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تثير روحانيات السبعينيات فى كليبها الجديد Never Really Over.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت المغنية العالمية كاتى بيرى الستار عن ملامح فيديو كليب أغنيتها الجديدة المقرر عرضها الفترة المقبلة بعنوان Never Really Over، فى مقطع فيديو دعائى نشرته عبر حسابها الشخصى. وكشفت بيرى فى مقطع الفيديو الذى ضم ثوانى معدودة عن الكليب الجديدة، الفترة الزمنية التى ستجسدها فى الأغنية الجديدة، التى رجح الكثيرون أن تكون أواخر فترة الستينيات وبداية السبعينيات داخل مدينة إسلين فى كاليفورنيا الأمريكية. وبحسب تصريح مسبق للمغنية العالمية، التى أكدت فيه أن حقبتها المفضلة هى فترة سبعينيات القرن الماضى، وأنها دائماً ما ترغب فى دمج الموسيقى الخاصة بها فى تلك الفترة الزمنية وهو ما نجحت فيه فى الكليب المنتظر. Advertisements وقدمت بيرى دويتو غنائى مع المغنى دادى يانكى، فى حلقة برنامج اكتشاف المواهب الشهير "American Idol" فى هوليوود الأسبوع الماضى، حيث قدمت كاتى بيرى ذات الـ34 عاما عضوة لجنه تحكيم البرنامج أغنية "Con Calma Remix" مباشرة لأول مرة خلال الحلقة النهائية .

