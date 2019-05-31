شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الحدوتة 3 الحلقة 25.. دنيا سمير غانم فى رحلة داخل السجل المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 25 من مسلسل بدل الحدوتة 3 رحلة لولى "دنيا سمير غانم" داخل عالم السجل المدنى للبحث عن والديها، ووقوعها فى بعض المواقف الكوميدية لعدم معرفتها بطريقة عمل السجل المدنى.

تتقابل لولى مصادفة مع جيمى "هشام ماجد"، وتعود معه إلى مزرعة البطاطس، وذلك بعدما هرب جيمى وموستا "أوتاكا" من المعلم كمونى "محمد ثروت" بإحدى السيارات.

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واختتمت أحداث الحلقة بظهور شخص يتابع سكان مزرعة البطاطس ولولى، وهو عبد الرحمن "عمرو وهبة"، الذى لم يتم الإفصاح عن هدفه من هذه المراقبة.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.