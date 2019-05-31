إيرادات الخميس.. "Aladdin" يحافظ على الصدارة و"Godzilla" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 30 مايو، إيراد قُدر بـ351 ألفًا و93 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Godzilla" بطولة Kyle Chandler، وبلغت إيراداته 97 ألفًا و910 جنيهات، واحتل المركز الثالث فيلم "Avengers: Endgame" بطولة Robert Downey Jr، محققًا 37 ألفًا و886 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "The Curse of La Llorona" بطولة Linda Cardellini، وحقق 16 ألفًا و954 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Ma" بطولة Octavia Spencer، وقُدر ما حققه أمس بـ16 ألفًا و953 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، بعد تحقيقه 6 آلاف و971 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "Extremely Wicked" بطولة Lily Collins، بعدما حقق 5 آلاف و573 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، محققًا 4 آلاف و119 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "After" بطولة Hero Fiennes Tiffin، ووصلت إيراداته لـ 3 آلاف و928 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Us" والذي حقق 3 آلاف و117 جنيهًا.