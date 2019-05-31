"البيت الفني للمسرح" يستقبل عيد الفطر بـ10 مسرحيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسارح الدولة تضع لمساتها النهائية لاستقبال عروض عيد الفطر المبارك، والتي من المقرر أن تبدأ جميعها في ثاني أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء الموافق ٥ يونيو المُقبل، إذ يستقبل البيت الفني للمسرح العيد بـ10 عروض مسرحية.

تستمر فرقة المسرح القومي في تقديم عرض "يعيش أهل بلدي" من بطولة أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، من تأليف محمد بغدادي، إخراج عاصم نجاتي، وذلك في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم العرض المسرحي "الحالة توهان" بطولة جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، تأليف سيد خاطر والسيد إبراهيم، إخراج سيد خاطر، وذلك على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساء.

وتعود فرقة مسرح الغد لاستقبال جمهورها من جديد بعرض "الحادثة" في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، العرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، فتحي الجارحي، إخراج عمرو حسان.

أما فرقة مسرح الشباب فتقدم ضمن عروض عيد الفطر المبارك عرضها الجديد "بيت الأشباح"، من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "إبدأ حلمك"، وذلك على المسرح العائم الصغير في تمام السابعة مساء .

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وتقدم فرقة مسرح الطليعة خلال موسم عيد الفطر عرضين على قاعتيها بالعتبة، هما: "شباك مكسور" من تأليف رشا عبدالمنعم وإخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، علي كمالو، وذلك على قاعة زكي طليمات في تمام الثامنة والنصف مساء، وعرض "نوح الحمام" من بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف وإخراج أكرم مصطفى، وذلك على قاعة صلاح عبدالصبور في تمام السابعة مساء.

وبالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرضها الجماهيري "أبو كبسولة" والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال عرضه العام الماضي، العرض من بطولة مصطفى ابو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع ،تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي، و ذلك على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في تمام التاسعة مساء.

وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرضها الجديد "محطة مصر" من تأليف محمد زناتي وإخراج رضا حسنين، وذلك على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، إذ يقدم العرض حفلتين يوميا في تمام السادسة والثامنة والنصف مساء .

أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتفتتح عرضها الجديد "زهرة اللوتس" من تأليف طارق مرسي وإخراج محمد حجاج، وذلك على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب في تمام السابعة والنصف مساء.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم عرض "ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية وهو نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي أقامتها الفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم، تأليف و أشعار بلال إمام، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، تصميم و تدريب ميدو آدم ليُقدم مرتين في نفس اليوم في تمام الرابعة والسابعة مساء، بالإضافة الى حفلات صباحية لعروض الأراجوز وعرايس الشمس.