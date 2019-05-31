شاهد : بكاء وتأثر ريم أرحمة في فانوس هيونة لهذا السبب !

خيمت حالة من الحزن والبكاء على الفنانة البحرينية ريم أرحمة خلال استضافتها في برنامج “فانوس هيونة” مع الفنانة هيا الشعيبي عندما كشفت عن بعض من أمور حياتها الشخصية وإعترفت بفشلها في علاقاتها مع صديقاتها وأنها لحد اللحظة تفشل في تكوين صداقات جديدة موضحة أنها لا تحكم عقلها ولا قلبها في بعض الأحيان.

ومتأثرة ببكاء قالت: “الفشل يعلمك شلون تمشين أنا فشلت في صداقاتي أنا أعترف لكن في نفس الوقت تعلمت” وتابعت: “كان عندي صراع داخلي ..ساعات الواحد لما ينجرح يتعلم كتير فشلت في صداقاتي أنا إنسانة فاشلة ما في تحكم لا عقل ولا قلب” وصرحت بعدم إدراكها وقدرتها على تقييم العلاقات مع الأشخاص ما إن كان صداقة أو زمالة أو صداقة مصلحة.