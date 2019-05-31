شاهد : حسام حبيب يكشف تفاصيل خلاف شيرين مع عمرو دياب.. و”أفتخر بشيرين”

حل الفنان المصري حسام حبيب، ضيفا في حلقة اليوم من برنامج عايشة شو من تقديم الإعلامية عائشة عثمان وخلال لقائه كشف عن بعض الأسرار في حياته الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى أسرار زواجه من النجمة شيرين عبدالوهاب، وتفاصيل عن خلافها مع النجم عمرو دياب. وخلال حواره عبر حسام حبيب عن افتخاره بزواجه من الفنانة المصرية شيرين وبنجاحها في مشوارها الفني مصرحا أن زواجه من شيرين يعد واحدة من أهم المحطات في حياته، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الناس يرون أن زوجته شيرين كثيرة عليه، وغير مباركين لزواجهما، وينتظرون انفصالهما ليوضح أنه لا يهتم بأراء الناقدين لزواجه، ولا يلتفت إليها ولا تؤثر في حياته، مضيفًا: “أفتخر بنجاح زوجتي ولا أخجل من كونها أنجح مني”. وتابع: “وايه يعني لما مراتي تبقي أحسن مني وايه يعني لما أختي ولا أمي ولا مراتي تبقي وزيرة ولا دكتورة ولا رئيسة جمهورية أنا مش مع فيلم تيمور وشفيقة بالعكس أنا هبقي فخور بيها “.

وكشف عن خلاف شيرين وعمرو دياب، حيث بين حسام أنه من معجبي الهضبة، لذلك لم يتدخل في الخلاف بين عمرو وشيرين واعترف أن شيرين أخطأت في خلافاتها مع عمرو دياب، رغم أن الموضوع بدأ على سبيل المزاح، مضيفًا: “لو أنا مكانه كنت هزعل، مع أن شيرين بتحب وتحترم عمرو دياب، لأنه أكبر منها سنًا وشهرة، وبتحب مصريتها جدًا” ووضح أنه لا يقبل أن يغلط أحد زوجته حتى إن كان الهضبة قائلا: “مش هقبل إن عمرو دياب يقلي إن شيرين غلطانة” . وبالرغم من أن عمرو دياب لم يبارك زواج حسام حبيب من الفنانة شيرين أكد حبيب أن علاقته بالهضبة لم تهتز ولم يغضب منه وكشف عن أنه لم يستخدم اسم عمرو دياب في حل مشكلة له، مشيرًا إلى أن الهضبة عرض عليه إنتاج أغانيه ولكنه رفض، بسبب مكانته الفنية.

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