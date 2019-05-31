بثينة الرئيسي: لم أقم بأي عملية تجميل في وجهي.. لهذه الأسباب -صورة

يبدو أن الجمهور كثيرا ما يطالب الفنانة الكويتية بثينة الرئيسي بإجراء عملية تجميل لأنفها وإزالة الشامة الموجودة في رقبتها وبدورها وضحت عن سبب رفضها لإجراء أي عملية تجميل أو تغير أي شيء في وجهها حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، توضح السبب.

قامت “بثينة” بنشر صورة لأحدث إطلالاتها، وصورة لملامح شخصيتها في مسلسلها الرمضاني “الديرفة”، وعلقت عليها قائلة: “بثينة ليش ما تسوين خشمج يحتاج شوية تجميل.. ليش ما تسوين ابتسامة هوليوود وتركبين أسنان لولو تطلع أحلى! ليش ما تشيلين الشامة الي برقبتج عشان تصيرين طبيعية!”. وأضافت “لفوا الشاشة عشان تعرفون السبب.. لما أجسد شخصية بعمر وأبعاد مختلفة لازم أقنع المشاهد بشكلي.. من وجهة نظري يجب احترام عقلية المشاهد.. وعشان هالتغييرات ما تعيقني في اختيار أدواري لازم أحافظ على ملامحي وتفاصيلي القريبة من الطبيعة”. وتابعت: “شنو وجهة نظركم؟ تتوقعون فاطمة ممكن تتنازل عن ولدها فيصل وتخليه يتزوج بنت بدر”.