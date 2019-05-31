شاهد.. هنا شيحة تستعيد ذكرياتها مع الراحل محمد خان

شاركت الفنانة هلا شيحة، جمهورها بصورة قديمة جمعتها بالمخرج الكبير محمد خان و الفنانة عائشة بن حمد، وعبرت عن افتقادها للراحل واسترجعت ذكرياتها معه والأوقات التي قضوها سويًا، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت هلا على الصورة قائلة: "لقيت الصورة دي
يذكر أن هنا شيحة كانت عملت مع المخرج الراحل محمد خان في آخر أفلامه "قبل زحمة الصيف" عام 2015، وشاركها البطولة كل من: ماجد الكدواني، أحمد داود، هاني المتناوي، لانا مشتاق، سلوى محمد علي، وتأليف غادة شهبندر.
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