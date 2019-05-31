شاهد.. هنا شيحة تستعيد ذكرياتها مع الراحل محمد خان

شاركت الفنانة هلا شيحة، جمهورها بصورة قديمة جمعتها بالمخرج الكبير محمد خان و الفنانة عائشة بن حمد، وعبرت عن افتقادها للراحل واسترجعت ذكرياتها معه والأوقات التي قضوها سويًا، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت هلا على الصورة قائلة: "لقيت الصورة دي

بالصدفه.. انت وحشتني قوي يا خان.. وحشتني رنه ضحكتك في ودني .. وحشني صوتك وسؤالك عليا .. وحشني تقول لي تعالي نتعشي في المطعم اللي فتح جديد.. ربنا يرحمك .. ربنا يصبر كل اللي بيحبوك علي فراقك.. انت موجود لسه في قلبي .. بدعيلك من قلبي .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".يذكر أن هنا شيحة كانت عملت مع المخرج الراحل محمد خان في آخر أفلامه "قبل زحمة الصيف" عام 2015، وشاركها البطولة كل من: ماجد الكدواني، أحمد داود، هاني المتناوي، لانا مشتاق، سلوى محمد علي، وتأليف غادة شهبندر.