أمين جمال يكشف لـ"الوفد" كواليس وأسرار أعماله في السباق الرمضاني

استطاع المؤلف أمين جمال، أن يضع لنفسه بصمة مميزة بين شباب جيله، وذلك بأعماله المختلفة والمميزة، حيث برع في كتابة أنواع مختلفة من الأعمال مثل الدراما والكوميدي، ماجعله يلفت الأنظار إليه ويعمل مع نجوم كبار من النجوم في الوسط الفني.

وكشف "جمال" في حواره لـ "بوابة الوفد" أسرار حول أعماله المشارك بها في السباق الرمضاني الحالي، وتحدث أيضًا عن كيفية متابعته ردود فعل الجمهور، وماهي أصعب المشاهد التي واجهته بشكل شخصي أثناء كتابة السيناريو، وما الجديد لديه.

وأعرب أمين عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه كل من "لآخر نفس" و"فكرة بمليون جنيه" و"الزوجة 18" الذي يشارك بهم في الموسم الرمضاني الحالي.

عن كيفية تغيير اللون الكوميدي الذي اعتادت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أن تقدمه خلال السنوات الماضية قال :"في البداية تم التعقد على العمل في شهر مارس 2018 في محاولة منا لتقديم ياسمين عبدالعزيز في شكل دراما وعندما اجتمعنا بها اتفاجئنا أنها تريد تقديم هذا اللون هذا العام فحرصنا على وجود أفكار عديدة إلى أن توصلنا في النهاية لفكرة مسلسل لآخر نفس ونالت إعجابها كثيرًا وقمنا بتقديمه".

وعن الوقت الذي استغرقه في كتابة المسلسل قال :"في الحقيقة بدأنا الكتابة في العمل شهر مارس 2018 وتم الانتهاء منه في مارس 2019".

وعن وجود تغييرات في السيناريو أثناء بدء التصوير قال:" بالتأكيد حصل تغيرات لأننا حرصنا على قراءة الحلقات والبروفات سويًا فلكل منا لديه رؤية حيث المخرج حسام علي والفنانة ياسمين عبدالعزيز".

وعن العمل مع المخرج حسام علي قال:" بصراحة حسام من المخرجين الذري كرمنا الله بوجودهم فهو رزق لأنه عندما يكون في العمل مخرج ممتاز بالطبع سيكون هذا رزق من الله".

وعن أصعب المشاهد بالنسبة له في مسلسل "لآخر نفس" قال :"في الحقيقة جميع حلقات المسلسل صعبة ولكنه المحبب بالنسبة لي لأنه فكرتي منذ عام 2015 أنا والمؤلف عبدالله حسن رحمه الله وكنت أتمنى أن يكون عبدالله موجود حاليًا ليرى خروج العمل للنور وردود الفعل عن المسلسل ولكن اسمه موجود وسيظل موجود معنا بأعماله".

وعن توقعه النجاح الكبير الذي حققه لآخر نفس منذ عرض الحلقات الأولى له :"الحمد لله لأننا نشتغل بشكل جيد ونعمل جميع مالدينا لذلك الحمد لله هذا النجاح من عند الله".

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وعن منع عرض المسلسلات هذا العام على الـ "يوتيوب" سيكون به ظلم لنسبة مشاهدة الأعمال قال: "هذا الشأن تختص به أكثر الشركة المنتجة ولكن بصراحة أنا من

المواطنين الذين أحب متابعة الأعمال على يوتيوب نظرًا لكثرة عدد الإعلانات على التلفزيون ولكن حاليًا أتابع على التلفزيون بشكل طبيعي ولايوجد عائقًا لدي".

وعن كيفية التحول من الدراما في لآخر نفس إلى الكوميديا في فكرة بمليون جنيه:" في الحقيقة أنا وعلي ربيع أصدقاء منذ الجامعة وتعاونا من قبل في مسلسل بعنوان أحلى أيام وكان تقريبًا أول أعماله وأحب العمل معه جدًّا ولدينا تعاون جديد من خلال فيلم سيتم تصويره بعد عيد الفطر".

وعن التعاون الأول مع الفنانة الكبيرة صابرين قال:" في بداية العمل على المسلسل عندما كان فكرة ولم يتم البدء في الكتابة قال علي ربيع أنه يريد أن تجسد الفنانة صابرين دور والدته في المسلسل".

وتابع :"أنا سعيد جدًّا بالتعاون مع الفنانة صابرين لأنها بالنسبة لي قامة كبيرة جدًا وفنانة عظيمة كما أن باقي أبطال العمل ممتازين في تجسيد الأدوار والتمثيل.

وأضاف :"أن المخرج الكبير وائل إحسان كان يتابع دائمًا بروفات العمل والتفاصيل الصغيرة به حتى يخرج للمشاهدين على الشاشة بهذا الشكل الذي لاقى نجاحًا الحمد لله".

وعن كواليس فكرة بمليون جنيه قال :"كواليس العمل كانت جميعها تعتمد على الضحك والهزار والحب في التعامل مع باقي فريق العمل لأن بها فنان كوميدي مثل علي ربيع له جمهور كبير".

وتابع :"عند تصوير بعض المشاهد في الشارع كنا نواجه بعض الأزمات في التصوير بسبب جمهور علي ربيع الذي يريد الحصول على مجموعة صور تذكارية معه".

وعن فرصة وصول المؤلف المصرى للعالمية قال:" بالتأكيد فإن العظيم نجيب محفوظ وصل للعالمية عن روايات مصرية أصيلة لذلك من الممكن أن المؤلف المصري يصل أيضًا للعالمية".