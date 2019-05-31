تنظم مكتبة الزاوية الحمراء بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، حفلا فنيا تحت عنوان "رمضان حارتنا"، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، الجمعة. حارتنا"، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، الجمعة. ومن المقرر ان يقام الحفل بمشاركة فريق أوتار مصر وعدة فرق فنية متنوعة وتشمل فقرات الحفل فنونا شعبية وإنشادا دينيا ومسرحا وشعرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. حفل فني بعنوان "رمضان حارتنا" في مكتبة مصر العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.