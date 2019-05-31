بالصور.. نانسي عجرم تشعل خيمة "ليالي الميرلاند" في مصر الجديدة

أحيت الفنانة نانسي عجرم إحدى السهرات الرمضانية بخيمة "ليالي الميرلاند" بمصر الجديدة، بحضور كامل العدد من نجوم الفن والمشاهير، وذلك مساء أمس الخميس.
قدمت نانسي خلال الحفل مجموعةمتنوعة من أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "ماتيجي هنا وأنا أحبك، يا بنات، أخاصمك آه، قول تاني كده،
يشار إلى أنه حرص على حضور الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، منهم ماجد المصري، نهال عنبر، هيدي كرم، المذيعة شيماء حافظ، والمذيع محمد نشأت.
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