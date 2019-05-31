أحيا الفنان مصطفى حجاج حفلًا غنائيًا ضخمًا بخيمة "سهراية"، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور كامل العدد، مساء أمس الخميس.
حرص على حضور الحفل كل من الكابتن هاني رمزي، والإعلامي خالد عليش، قدم "حجاج" مجموعة كبيرة من أغانيه التي
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مصطفى حجاج يتألق في سهرة رمضانية بالقاهرة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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