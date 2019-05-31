بالصور.. مصطفى حجاج يتألق في سهرة رمضانية بالقاهرة الجديدة

أحيا الفنان مصطفى حجاج حفلًا غنائيًا ضخمًا بخيمة "سهراية"، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور كامل العدد، مساء أمس الخميس.

حرص على حضور الحفل كل من الكابتن هاني رمزي، والإعلامي خالد عليش، قدم "حجاج" مجموعة كبيرة من أغانيه التي

يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها "خطوة، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش".. وغيرها.

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