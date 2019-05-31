ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة ​داليدا خليل​ الليلة بالسحور السنوي لشركة ايغل فيلمز التي تشارك ببطولة احد اعمالها لهذا العام وهو مسلسل اسود. داليدا اختارت اللون الابيض كي تطل به الليلة وهو فستان طويل من تصميم اللبناني العالمي شربل زوي سيكون مناسب للشهر الفضيل وانيق وكلاسيكي حسب ما علم موقع الخليج 365. وكانت قد تلقت داليدا الكثير من الاتصالات الداعمة لما قدمته من مشاهد قوية وملفتة والكثير من الاتصالات تلقتها من قبل ممثلين زملاء لها منهم وفاء طربيه ونيكولا مزهر وجو صادر ورانيا عيسى، كذلك المنتج مروان حداد الذي عبر عن إعجابه بما قدمته في مسلسل أسود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- إليكم تفاصيل إطلالة داليدا خليل الليلةخاص بالفيديو- كارين رزق الله: "كنت لأختار هذا الممثل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.