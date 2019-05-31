شاهد.. طلاب كويتيون يتباهون بالغش في الامتحانات أمام الكاميرا بشكل علني

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كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 12:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو لطلاب كويتيين يجاهرون بالغش في الامتحانات .
وظهر الطلاب في الفيديو ، متحدثين عن استخدامهم سماعات للغش في الاختبارات، مؤكدين أن هناك طلابًا يستخدمونها وهي متوافرة في الكويت وتتراوح أسعارها بين 30 و 35 دينارًا.
وأثار إقرار بعض طلبة المرحلة الثانوية في الكويت، لجوئهم إلى وسائل مختلفة للغش في الامتحانات التي انتهت يوم أمس، استياء النشطاء والأكاديميين الكويتيين ، الذين طالبوا بإعادة الاختبارات لهؤلاء الطلبة بعد اعترافهم وتصريحهم بالغش.
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