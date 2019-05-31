مشاعل الشحي وزوجها يقرران اعتزال السوشيال ميديا.. والسبب!

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 12:55 مساءً - تنبأ جمهور الفنانان الكويتيان مشاعل الشحي وأحمد خميس بانسحابهما واعتزالهما مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشر أحمد خميس صورة سابقة له مع زوجته وأرفقها بتعليق قال فيه: “ربي خلقت الأخطاء وخلقت الأعذار وخلقت التوبة وخلقت القلوب الصافية اللهم فاشهد أني بقلب مؤمن أعتذر لزوجتي وأعترف بخطأي” .

وعلى إثر هذا التعليق أخذ متابعو أحمد خميس يتناقلون أن السبب الرئيسي لذلك قد يكون نشره صورة بالخطأ لزوجته هو ما جعله يعتذر لها ويعلن انسحابهما من مواقع التواصل بطريقة ما.



وفيما بعد طلب الفنان من جمهوره أن يكتبو له عن جميع الأخطاء الموجودة في مصوره مع زوجته وسيقوم بدوره بالإعتذار والحذر في المستقبل عند نشره لأي صورة أو فيديو.