شاهدوا.. سرقة الموز من شاحنة تعرضت لحادث في نهار رمضان يثير الاستنكار بالجزائر

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 12:55 مساءً - استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر سلوك بعض الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم بصدد سرقة صناديق الموز من شاحنة تعرضت لحادث في طريق بمدينة بومرداس.

ويظهر الفيديو الذي شاركه رواد موقع “فيسبوك” على نطاق واسع، العديد من الأشخاص الذين ترجلوا من سياراتهم، واتجهوا نحو صناديق الموز المتناثرة، بدل الذهاب نحو سائق الشاحنة المنكوبة من أجل الاطمئنان عليه.

وتأسف أغلب المتفاعلين والمعلقين على الفيديو من تصرف الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، وأكدوا أن سلوكهم لا يعكس أخلاق الجزائريين.