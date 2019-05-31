نيللي كريم تعترف: حياتي مسلسل من 5 أجزاء.. ما علاقة فاتن حمامة!

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 12:55 مساءً - حلّت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ ضيفة على حلقة برنامج “دراما شخصية” عبر إحدى الإذاعات، وقالت “إنّ حياة كل إنسان يمكن أن تتحوّل إلى عمل درامي، لأن الجميع لديه قصصه وحكاياته ومواقفه وصراعاته”، مشيرة إلى أنّ حياتها إذا تحوّلت إلى مسلسل فسيكون مُكوّناً من 5 أجزاء، يتناول الأوّل علاقة والديها، لأنّها من ثقافتين مختلفتين، وهو ما ساهم في تكوين شخصيتها، بالإضافة إلى جزء آخر يتحدّث عن طفولتها التي تراها ثرية.

وأشارت الى أنّ التنقلات الكثيرة في حياتها خلقت نوعاً من الأكشن، حيث ولدت في الإسكندرية ثم انتقلت إلى روسيا، ثم عادت إلى الإسكندرية مرّة أخرى وبعدها إلى القاهرة. وأكّدت أنها في حياتها تقدّم البطولة المشتركة لأنّه لا أحد يستطيع العيش بمفرده.

وأوضحت نيللي كريم أنّ هناك الكثير من ضيوف الشرف المؤثرين في حياتها، منهم أساتذتها الذين علموها في روسيا ومصر، وخصوصا مدربة الباليه، مشدّدة على أن “الراحلة ​فاتن حمامة​ هي أكثر ضيوف الشرف تأثيراً في حياتي، لأنها أوّل من عملت معها في التمثيل”.